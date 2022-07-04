شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشّن حملة زمزم لحجاج بيت الله الحرام بعرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ، حملة زمزم المبارك إلى حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات التي تنفذها الرئاسة بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة ، وذلك لتوفير ماء زمزم المبارك لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج بمشعر عرفات.

وأكد معاليه أن الرئاسة أولت خدمة ضيوف الرحمن عناية كبرى وسخرت الإمكانات ووفرت جميع الاحتياجات اللازمة حتى يتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة ، داعيا الله أن يجزي جميع القائمين على هذا البرنامج المبارك خير الجزاء ، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.