شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الرميح.. مؤهلات علمية ومهنية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتمتع المهندس عبدالعزيز بن حمد بن الرميح، بمؤهلات علمية ومهنية كبيرة، جعلته يتدرج في المناصب حتى أصبح نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

حصل على بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي، بجامعة الملك سعود عام 1998، بالإضافة إلى ماجستير هندسة الاتصالات، من جامعة إسكس بالمملكة المتحدة في عام 2002، كذلك نال ماجستير إدارة الأعمال، من جامعة شيكاغو الأمريكية في عام 2012.

أصبح عبدالعزيز بن الرميح، نائب الرئيس للجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية حتى عام 2013، والمدير التنفيذي لخدمات المعلومات والمعلوماتية الصحية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني حتى عام 2018، فضلاً عن أنه شريك مؤسس، ومدير عام القطاع الحكومي والصحي في شركة أكسنشر العالمية، في الفترة من عام 2018 حتى 2021.

وحقق نجاحا كبيرا نظرًا لكفاءته المعهودة، فشغل منصب وكيل الوزارة للصحة الإلكترونية والتحول الرقمي في الفترة بين 2021 وحتى 2022.