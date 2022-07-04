شاهد.. عملية قسطرة تنقذ قلب حاج إيراني في اللحظات الأخيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
وجه مواطن إيراني يدعى “حسين” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ والمملكة، بعد أن تمكنت الأطقم الطبية في مدينة الملك عبد الله الطبية، من إنفاذه ـ بفضل الله ـ حيث كان يعاني ألما في القلب.
ونشرت وزارة الصحة، اليوم، فيديو، كشفت فيه تفاصيل الحالة، حيث جاء الحاج “حسين” وهو يعاني من ألم في القلب، وبعد تشخيص الحالة تبين أنها جلطة، ورفض في البداية إجراء أي عملية جراحية.
وأوضحت إحدى طبيبات مدينة الملك عبد الله، أنه بعد الحديث مع المريض عن الفوائد من العملية، والمضاعفات التي قد تنتج، وافق على إجراء القسطرة، وبعد ساعات سيتمكن من استكمال المناسك.
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