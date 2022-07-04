محمد بن مسعود - الدمام - سعرها 400 مليون ريال سعودي .. قصة أغلى سيارة في العالم التي عُرضت في معرض الرياض للسيارات .. (فيديو)

أثناء فعاليات معرض الرياض الدولي للسيارات في الرياض والذي عقد في نوفمبر الماضي، تم عرض سيارة أثارت الجدل وتصدر اسمها محركات البحث، وتم وصفها ب أغلى سيارة في العالم.

ربما تظن الآن أنها سيارة وليدة اليوم وتحمل داخل مقصورتها كل متطلبات الرفاهية والتكنولوجيا، لكن ربما تصيبك الدهشة عندما تعرف تفاصيل السيارة التي قدر ثمنها بقرابة 400 مليون ريال سعودي.

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سيارة فيراري GTO 250 أغلى سيارة في العالم

تم عرض سيارة فيراري GTO 250 في معرض الرياض للسيارات الموسم الماضي، وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أنها سيارة يمكن شراؤها مقابل بضعة دولارات؛ خرج السيد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه وأعلن إنها أغلى سيارة في العالم بقيمة 80 مليون باوند.

سبب عدم اقتناع الناس بسعر سيارة فيراري GTO 250



سخر عدد كبير من المتابعين آنذاك من سعر السيارة، نظرا لكونها سيارة قديمة للغاية يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1963، ووصفوا سعر السيارة بأنه يساوي ميزانية دولة صغيرة.

ولكن من المعروف أن السيارات القديمة لها سعر عال للغاية في الدول الأجنبية، وسيارة ferrari GTO 250 تعد قطعة أثرية غالية، ولهذا وصلت إلى هذا السعر، بجانب تفاصيل أخرى سوف نسردها في السطور التالية.

مواصفات أغلى سيارة في العالم Ferrari GTO 250

الاسم: فيراري GTO 250.

سنة الإنتاج: من 1962 وحتى 1964.

عدد النسخ: 36 نسخة فقط.

النوع: سيارة رياضية.

المحرك: بقوة 296 حصانا.

ناقل الحركة: به 5 سرعات.

تكلفة صناعة السيارة كانت 18000 دولار أمريكي.

– حصلت السيارة على المرتبة الثامنة كأفضل سيارة رياضية في حقبة الستينيات.

– تم ترشيحها كأفضل سيارة رياضية على الإطلاق.

– أطلق عليها لقب سيارة كل العصور.

– تم عرضها في عام 2021 في معرض الرياض للسيارات بقيمة 400 مليون ريال سعودي كأغلى سيارة في العالم.