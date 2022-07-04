الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف يشكر القيادة بمناسبة تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس رفع صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، أسمى آيات الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وأكد سموه، اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من العطاء، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

وأعرب سمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على ما حظي به من رعاية كريمة ودعم غير محدود طيلة فترة عمله أميناً عاماً لمجلس الوزراء، مؤكداً المضي قدماً نحو كل ما يوكل إليه من مهام في سبيل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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