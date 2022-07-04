اختناق 200 شخص إثر انبعاث «كلور» بمحطة مياه في العراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

بالتزامن مع إعلان الأردن، اليوم الأحد، معاقبة مسؤولين كبار في ميناء العقبة، بسبب تسرب غاز سام من صهريج، أودى بحياة 15 شخصا على الأقل، وأصاب أكثر من 250 شخصا، كانت هناك كارثة مشابهة في العراق، حيث العشرات جراء انبعاث “الكلور” من مجمع في الناصرية بمحافظة ذي قار.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصادر قولها، إن نحو 200 شخص تعرضوا للاختناق بسبب غاز الكلور من مجمع لمياه الشرب في قضاء قلعة سكر شمال الناصرية.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية، إنه تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى قلعة سكر لتلقي العلاج اللازم، فيما لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن أي حالة وفاة.

وتحركت الشرطة العراقية إلى موقع الحادث، بعد أن تلقت بلاغا من أحد أفراد حماية مشروع إسالة ماء الكبير في مدينة “القضاء” أفاد بوجود تسريب غاز كلور في إحدى الأسطوانات.

وسرعان ما تحركت أجهزة الدفاع المدني للتعامل مع الموقف، ونجحت مؤخرا في السيطرة عليه، مبينة أن السبب هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة.