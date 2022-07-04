اخبار الخليج – 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 1909

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 ، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 6543 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 10040447 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 1316 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 13224 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 1909 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 615341. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 49 حالة.. و19حالة تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1494 حالة وفاة.
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