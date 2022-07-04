قرش يفترس سائحتين بالبحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة البيئة المصرية في بيان، أمس الأحد، إن امرأتين توفيتا إثر تعرضهما لهجمات سمكة قرش يوم الجمعة، جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأكد مصدران أمنيان أن الحادثين وقعا بمنطقة سهل حشيش.

وقال المصدران إن السلطات عثرت على جثة ثانية لسائحة رومانية، بنهاية العقد الرابع من عمرها، بعد ساعات من الهجوم الذي تسبّب في مقتل امرأة نمساوية تبلغ من العمر 68 عامًا. وأضافا أن الحادثين وقعا بمحيط 600 متر بمنطقة سهل حشيش.

وقالت وزارة البيئة في بيانها إنها شكلت لجنة لبحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث.

وذكر البيان أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر قرارًا بوقف كل الأنشطة البشرية بمحيط الهجوم.

وذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن الضحية الأولى كانت قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وجرت محاولات لإنعاشها دون جدوى.

وأوضح المصدران الأمنيان أن المرأة النمساوية مقيمة في مصر منذ خمس سنوات مع زوجها المصري.