إلغاء خطط تفكيك جسر تاريخي لعبور يخت جيف بيزوس

محمد بن مسعود - الدمام - توقفت خطط تفكيك جسر هولندي تاريخي للسماح لليخت الفائق الجديد للمدير التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بالمرور من حوض بناء السفن إلى المحيط بعد احتجاجات شعبية من السكان المحليين، وفقًا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
إذ قالت إدارة شركة Oceanc، في ألبلاسيردام بهولندا، التي تبنى عملاق بيزوس، في بيان، إنها ستوقف مؤقتًا الخطط اللوجستية لتفكيك جسر (Koningshavenbrug) الأيقوني في روتردام بهولندا -المعروف باسم De Hef- للسماح لسفينة بيزوس بحوالي 500 مليون دولار، Y721، للخروج إلى البحر. وتلقت شركة Oceanco تقارير من السكان المحليين الغاضبين من القرار، ما أدى إلى وقف هذا القرار. وقال أحد البناة على متن يخت بيزوس إن الخوف من التخريب ما زال قائمًا، إذ كان بعض السكان غاضبين من احتمال تفكيك الجسر الذي بُني فوق نهر نيو ماس في عام 1927، وتم تجديده في عام 2017. كان مطلوبًا في الأصل نقل يخت بيزوس الفاخر إلى البحر عن طريق تفكيك الجسر، وفقًا لتقارير في فبراير 2022. اندلعت أخبار في فبراير حول الخطط المحتملة للجسر، ما أدى إلى «اهتمام» أكثر من 3900 شخص بحدث على «فيسبوك» يدعو سكان روتردام إلى إلقاء بيض فاسد على يخت بيزوس الجديد.
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