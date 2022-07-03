شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سعودية مغربية في القدم واليد بدورة الألعاب الإسلامية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دورة الألعاب الإسلامية عن مواجهة قوية للمنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره المغربي في الدورة التي ستقام في تركيا خلال الفترة ما بين 9 وحتى 18 أغسطس القادم.

ويشارك المنتخب السعودي في تلك الدورة بالمنتخب الأولمبي تحت 23 عاما والذي وقع في المجموعة الثانية رفقة كل من المنتخب المغربي ومنتخب إيران ومنتخب أذربيجان.

في المقابل، أوقعت أيضا القرعة التي أقيمت للعبة كرة اليد المنتخب الأخضر في المجموعة الأولى بجانب المغرب وقطر والعراق.

انجازات المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم

ويشهد المنتخب السعودي تحت 23 عاما تطورا كبيرا حيث تألق ببطولة كأس آسيا مؤخرا ونجح في التتويج بها لأول مرة في تاريخه عقب الفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

يذكر أن دورة الألعاب الإسلامية الحالية تم تأجيلها من عام 2021 أي العام الماضي، لتقام هذا العام في تركيا خلال الفترة من 9 وحتى 18 أغسطس من عام 2022.