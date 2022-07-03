شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدوري العراقي.. القوة يخطف الوصافة وهبوط بغداد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

إنتهت اليوم منافسات الدوري العراقي لموسم 2021/ 2022 وذلك بنهاية المباريات الثلاث التي كانت متبقية من الجولة الأخيرة.

بطل الدوري العراقي

نجح نادي الشرطة من التتويج بلقب الدوري العراقي وقد حصد اللقب قبل نهاية الدوري 7 جولات بعد أن تربع على عرش ترتيب جدول الدوري وتمكن من جمع 91 نقطة بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسي وبذلك تأهل لبطولة دوري أبطال آسيا

بينما تمكن القوة الجوية من خطف وصافه الدوري بعد أن جمع 70 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الطلبة الذي أحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة ونجح القوة الجوية من التأهل إلى بطولة كأس الاتحاد الأسيوي.

هداف الدوري العراقي

ونجح السوري محمد الموسي صاحب ال 29 عام الذي أنضم إلى صفوف الشرطة مع بداية هذا الموسم من حصد لقب هداف الدوري العراقي بعد أن نجح في إحراز 22 هدف بفارق أربع أهداف عن أقرب منافسي وهو واسو روستم الذي إحرز 18 هدف.

الفرق التي تودع الدوري العراقي

وعن صراع الهبوط فقد تبين هبوط أندية سامراء بعد أن تزيل ترتيب الجدول وجمع 12 نقطة فقط وهبط فريق الميناء بعد أن أحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 27 نقطة ونادي الديوانية الذي أحتل المركز الثامن عشر برصيد 39 نقطة وبغداد التي تواجد في المركز السابع عشر برصيد 39 نقطة أيضًا.