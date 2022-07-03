شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو ناري.. الأهلي يتعاقد مع نجم منتخب الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي القطري، من الحصول على خدمات نجم منتخب الجزائر وذلك في ظل سعي الإدارة للحصول على توقيع بعض اللاعبين المميزين لتدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2022-2023.

الأهلي القطري يتعاقد مع سفيان هني

حيث كشف النادي الأهلي القطري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أتم التعاقد مع الدولي الجزائري سفيان هني، لاعب الوسط السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري.

سفيان هني، كان قد رحل عن صفوف فريق الغرافة القطري الأول لكرة القدم، في شهر أبريل الماضي، مع نهاية عقده مع انتهاء الموسم المنصرم من بطولة دوري نجوم قطر 2021-2022.

ماذا قدم سفيان هني مع الغرافة القطري

جدير بالذكر أن سفيان هني، لاعب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، لعب 3 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري.

هني انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الغرافة القطري، في الميركاتو الصيفي عام 2019 قادمًا من نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وشارك هني مع فريق الغرافة، في 88 مباراة في جميع البطولات، واستطاع خلالهم أن يسجل 34 هدفًا، وصنع 29 هدفًا.