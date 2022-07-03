شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الإفريقي يقام في تنزانيا رغم محاولات إقامته في المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامه مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ونهضة البركان في دولة تنزانيا وتقام على ملعب بنجامين مكابا.

ماذا كان يريد الوداد ونهضة البركان؟

بعد حسم طرفي مباراة السوبر الإفريقي التي من مقرر أن تقام بين يوم 5 إلى 7 أغسطس القادم بين الوداد المغربي ونهضة البركان المغربي قرر فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم من أقناع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف بإقامه المباراة في المغرب بعد أن تم تحديد طرفي المباراة والفريقين من المغرب وذلك تسهيلًا وتوفيرًا على لاعبي وجمهور الفريقين.

وصول الوداد المغربي ونهضة البركان إلى كأس السوبر الإفريقي

نجح نادي الوداد المغربي من حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد أن نجح في الفوز على النادي الأهلي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل لاشئ التي كانت تقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب على إستاد مركب محمد الخامس.

بينما نجح نهضة البركان من حصد لقب كأس الكونفيدرالية بعد أن تغلب على أورلاندو الجنوب إفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 بعد أن إنتهى الوقت الإصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكانت تقام المباراة في مدينة أويو بنيجيريا على إستاد جودسويل أكبابيو.