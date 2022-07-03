شكرا لقرائتكم خبر عن الشيهانة العزاز.. «المرأة القانونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واحدة من أبرز النماذج المشرفة للمرأة السعودية ، تتمتع بقدر كبير من الكفاءة لتشغل العديد من المناصب الهامة، الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، التي أصبحت نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

الشيهانة من مواليد 1986 في مدينة الرياض، وهي الابنة الكبرى للمصور الفوتوغرافي الشهير صالح العزاز، ونالت مستوى تعليمي مميز، فحصلت على بكالوريوس قانون من جامعة "درهام" بالمملكة المتحدة في 2008.

لفتت الانتباه نظرًا لتفوقها الكبير، فنالت رخصة المحاماة السعودية، بالإضافة إلى رخصة محاماة من المحكمة العليا بنيويورك، لتنطلق الشيهانة في مسيرة مليئة بالإنجازات.

مناصب هامةشغلت عدة مناصب هامة مثل المستشار القانوني العام، والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة عام 2018، وأصبحت مستشارة قانونية في شركة "فينسون أند إل كينز"، فضلاً عن تولي منصبا هاما بشركة "بيكر آند مكنزي".

أصبحت الشيهانة من الكوادر الهامة في المملكة، وخطفت الأنظار عندما كانت المرأة الوحيدة في اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أعلن من خلاله إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

الشخصية النسائية القانونية

مجلة "فاينانس مونثلي" وصفتها بـ"صانعة الصفقات"، بينما منحتها مجلة إنترناشونال فايننشال جائزة "الشخصية النسائية القانونية" عام 2019.