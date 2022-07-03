شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: ضبط ومنع المركبات المخالفة من دخول العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أن رجال المرور سيباشرون اعتبارًا من الساعة الـ(12) من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهامهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأوضح العميد الشويرخ أنه يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.