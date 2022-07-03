التأمين الصحي يغطي جراحة السمنة المفرطة حتى 20 ألفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط عند تجاوز كتلة الجسم BMI 45 وبحد أقصى 20 ألف ريال، مؤكدا أن تغطية تكاليف معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يوما من تاريخ الولادة وبحد المنفعة الأقصى للوثيقة 500 ألف ريال حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة. وأشار إلى أن الموظفة المتزوجة يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي أو لا يعمل، كما يشمل أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة. قطاع حكومي أو لا يعمل، كما يشمل أبناءها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة. وأضاف «إن وثيقة تأمين الزائر تغطي الحالات الطارئة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتشمل نفقات الحمل والولادة الطارئة بحد أقصى 5 آلاف ريال خلال مدة الوثيقة .» وبحسب مجلس الضمان يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط عن العاملين لديه وأسرهم لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط. وتغطي وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإجراءات الوقائية، مثل: التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة. وثيقة الضمان الصحي الموحـدة:





تغطي تكاليــف علاج الأسنان بحد أقصى2000 ريال



الوثيقة تغطي مخاطر الإصـــابة بـ(كوفيد 19) للزوار.



تغطي وثيقة التأمين الموحدة العلاج داخل المملكة.



مزايا إضافية تمكن من معرفة التغطيات خارج المملكة.



صندوق الضمان لا يحمل أطراف العلاقة التأمينية أعباء إضافية.



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