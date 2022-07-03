التباعد يتصدر 5 مخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي

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وفي هذا الإطار حذر مجلس شئون الأسرة من 5 مخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي، منها تسببها في زيادة التباعد والتعرض للسلوك العنيف الذي لا يناسب أفراد الأسرة. وبحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في المملكة 27.80 مليونا بمعدل نمو 8%، 79.3% من السكان مستخدمون نشطون لوسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن الوصول إلى 27.66 مليون مستخدم سعودي عبر الهاتف المحمول.ويلتف المستخدمون في المملكة حول العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الألعاب الالكترونية الشهيرة، إلا أن هناك 10 تطبيقات استحوذت على أكبر نسبة من المستخدمين على رأسها الواتس اب، وتيك توك، وإيمو.
نسبة استخدام وسائل التواصل
98.1 % النسبة العامة
98.3 % من 10 إلى 14 سنة
99.9 % من 15 إلى 19 سنة
100 % من 20 إلى 24 سنة
المخاطر الخمس
- تتسبب في زيادة التباعد بين أفراد الأسرة
- اعتماد الأبناء عليها للحصول على المعلومات بدلا من الوالدين
- تأثر الأبناء بالثقافات الدخيلة على المجتمع
- احتواؤها على المشاهد العنيفة يكسب الأبناء السلوك العدواني
- اطلاع الأبناء على محتوى لا يتناسب مع سنهم وقيمهم
أكثر التطبيقات استخداما بالمملكة
1 واتس اب Whatsapp Messenger
2 تيك توك TikTok
3 إيمو imo free video calls and chat
4 ماسنجر Messenger – Text and Video Chat for Free
بدون بيانات بنكية، ولا مصاريف خفية
5 فيجو فيديو Vigo Video – Funny Short Video
6 سناب شات Snapchat
7 قوقل ديو Google Duo – High Quality Video Calls
8 سبورت ستريم Sportstream
9 بوبجي PUBG MOBILE
SHAREit – Transfer & Share10
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