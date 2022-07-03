رقابة صحية وبيئية وأعمال نظافة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت أمانة المنطقة الشرقية جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، من خلال خطة شاملة، تضمنت تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبيئية وأعمال النظافة، في مدن ومحافظات المنطقة.

وتشمل الخطة الأعمال الرقابية على الأسواق والمواقع التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة، ومحال الحلويات والملاحم وأسواق الخضار، والمطاعم، والمحال التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التجميل؛ وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبلدية.

وخصصت الأمانة 3847 فرقة ميدانية لأعمال النظافة بالمنطقة، تحت إشراف 295 مراقبا ومشرفا، إلى جانب 867 آلية نظافة ورش وتعقيم.