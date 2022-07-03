شكرا لقرائتكم خبر رقابة صحية وبيئية وأعمال نظافة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل الخطة الأعمال الرقابية على الأسواق والمواقع التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة، ومحال الحلويات والملاحم وأسواق الخضار، والمطاعم، والمحال التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التجميل؛ وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والبلدية.وخصصت الأمانة 3847 فرقة ميدانية لأعمال النظافة بالمنطقة، تحت إشراف 295 مراقبا ومشرفا، إلى جانب 867 آلية نظافة ورش وتعقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر رقابة صحية وبيئية وأعمال نظافة بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.