شكرا لقرائتكم خبر جلسة حوارية تناقش القراءة في عصر الرقمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتناولت الجلسة محاور، منها القراءة الرقمية، وتأثيرها على قراءة الكتب الورقية، والمحتوى والوسيلة والأدوات الرقمية، والنظرة للقراءة الورقية والالكترونية، وأهمية القراءة الورقية، إلى جانب استعراض إحصاءات تتعلق بمستويات القراءة الرقمية في العالم العربي والعالم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، جلسة حوارية بعنوان «القراءة في عصر الرقمنة»، ضمن فعاليات برنامج إثراء القراءة «اقرأ»، بمشاركة الناقد الدكتور عبدالله السفياني، والمتخصص في المعلومات والمكتبات محمد الفريح، وعدد من الأدباء والكتاب والمتخصصين، وذلك في مقر المركز بالظهران.وتناولت الجلسة محاور، منها القراءة الرقمية، وتأثيرها على قراءة الكتب الورقية، والمحتوى والوسيلة والأدوات الرقمية، والنظرة للقراءة الورقية والالكترونية، وأهمية القراءة الورقية، إلى جانب استعراض إحصاءات تتعلق بمستويات القراءة الرقمية في العالم العربي والعالم.

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة حوارية تناقش القراءة في عصر الرقمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.