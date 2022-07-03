6 أعراض غير صحية للسجائر الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزارة الصحة من استخدام السجائر الالكترونية كبديل للسجائر العادية، مؤكدة وجود 6 أعراض غير صحية لاستخدامها، وهي: الدوخة والكسل والخفقان وصعوبة التنفس والتعرق والقيئ والخمول.

وبحسب موقع «ميديكال إكسبرس»، فإن السجائر الالكترونية يمكن أن تسبب أضرارا خطيرة للدماغ والقلب والأمعاء، موضحا أن الأدوات المستخدمة للإقلاع عن التدخين مفيدة، ولكنها تستخدم أيضا من قبل الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين.

وتضمنت الدراسة الاستخدام اليومي للسجائر الالكترونية في النكهات الأكثر شعبية النعناع والمانجو، حيث تم تعريض الفئران البالغة للهباء الجوي من السجائر الالكترونية 3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر، ثم نظر الباحثون في علامات الالتهاب في القوارض، ووجدوا عددا من التغييرات المقلقة، كانت التأثيرات الأكثر لفتا للانتباه في الدماغ، حيث ارتفعت العديد من علامات الالتهاب بالدماغ .