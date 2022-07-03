“الصياد القاتل”.. فيديو وصور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

ظهرت صور وفيديوهات أولية، للشاب الذي نفذ الهجوم الدموي على مركز تسوق في الدنمارك، وخلف العديد من القتلى والجرحى.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى للشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما، والذي نفذ الهجوم الدموي في مركز تسوق بكوبنهاغن، حيث ظهر أثناء إلقاء السلطات القبض عليه، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

كما انتشر فيديو له وهو يتسلق السلم لأحد مناطق المركز التجاري، حاملا بندقية.