«أنا منبهرة لأنك زوجي وأسعد امرأة في العالم ».. الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تكشف عن زواجها من رجل أعمال خليجي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬ليندسي‭ ‬لوهان،‭ ‬السبت‭ ‬2‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬2022،‭ ‬أنها‭ ‬متزوجة،‭ ‬حيث‭ ‬احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاماً‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الكويتي‭ ‬الأصل‭ ‬بدر‭ ‬شماس،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أيضاً‭ ‬الجنسية‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنه‭ ‬زوجها‭.‬

ليندسي‭ ‬لوهان‭ ‬كتبت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أسعد‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لقد‭ ‬وجدتني‭ ‬وعرفت‭ ‬أنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أجد‭ ‬السعادة‭ ‬والنعمة،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭. ‬أنا‭ ‬منبهرة‭ ‬لأنك‭ ‬زوجي‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬اختتمت‭ ‬لوهان‭ ‬رسالتها،‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬حياتي‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬بهذا‭ ‬الوضع‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬‭.‬

كان‭ ‬الزوجان‭ ‬قد‭ ‬كشفا‭ ‬عن‭ ‬خطبتهما‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭/‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وكتبت‭ ‬لوهان‭ ‬وقتها‭: ‬‮«‬حبي‭. ‬حياتي‭. ‬عائلتي‭. ‬مستقبلي‮»‬‭.‬

اشتهرت‭ ‬ليندسي‭ ‬لوهان‭ ‬بأدوارها‭ ‬البطولية‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬فيلمي‭ ‬‮«‬The Parent Trap‮»‬‭ ‬و‮»‬Freaky Friday‮»‬‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكوميديا‭ ‬​​الشابة‭ ‬لعام‭ ‬2004‭ ‬‮«‬Mean Girls‮»‬‭.‬

رغم‭ ‬انتشار‭ ‬شائعات،‭ ‬عمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ليندسي‭ ‬لوهان‭ ‬وبدر‭ ‬الشماس،‭ ‬فإن‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الأخير‭ ‬بقيت‭ ‬شحيحة،‭ ‬ولكن‭ ‬يعرف‭ ‬عنه‭ ‬أنه‭ ‬إماراتي‭ ‬الجنسية،‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬كويتي‭ ‬وأم‭ ‬لبنانية،‭ ‬درس‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬جنوب‭ ‬فلوريدا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬جون‭ ‬إتش‭ ‬سكايز‭ ‬للأعمال‭.‬

بينما‭ ‬يقيم‭ ‬حالياً‭ ‬رفقة‭ ‬لوهان‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويعمل‭ ‬مساعداً‭ ‬لنائب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬Credit Suisse‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬دولية‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭.‬