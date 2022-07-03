محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الممثلة الأمريكية الشهيرة، ليندسي لوهان، السبت 2 يوليو/تموز 2022، أنها متزوجة، حيث احتفلت الفنانة البالغة من العمر 36 عاماً بعيد ميلادها، ونشرت صورة مع رجل الأعمال الكويتي الأصل بدر شماس، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإماراتية، وقالت إنه زوجها.
ليندسي لوهان كتبت: «أنا أسعد امرأة في العالم، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك في نفس الوقت. أنا منبهرة لأنك زوجي».
فيما اختتمت لوهان رسالتها، السبت، على صفحتها في إنستغرام قائلة: «حياتي وكل شيء.. يجب أن تشعر كل امرأة بهذا الوضع كل يوم».
كان الزوجان قد كشفا عن خطبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وكتبت لوهان وقتها: «حبي. حياتي. عائلتي. مستقبلي».
اشتهرت ليندسي لوهان بأدوارها البطولية في إعادة إنتاج فيلمي «The Parent Trap» و»Freaky Friday» ، بالإضافة إلى الكوميديا الشابة لعام 2004 «Mean Girls».
رغم انتشار شائعات، عمرها أكثر من عامين، عن علاقة عاطفية تجمع ما بين ليندسي لوهان وبدر الشماس، فإن المعلومات عن الأخير بقيت شحيحة، ولكن يعرف عنه أنه إماراتي الجنسية، من أب كويتي وأم لبنانية، درس الهندسة الميكانيكية في جامعة جنوب فلوريدا في العام 2010، كما حصل على بكالوريوس العلوم في المالية من كلية جون إتش سكايز للأعمال.
بينما يقيم حالياً رفقة لوهان في دبي في الإمارات العربية المتحدة، ويعمل مساعداً لنائب الرئيس في مؤسسة «Credit Suisse»، وهي شركة دولية لإدارة الثروات.
قد يهمك أيضاً :-
كانت هذه تفاصيل خبر «أنا منبهرة لأنك زوجي وأسعد امرأة في العالم ».. الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان تكشف عن زواجها من رجل أعمال خليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.