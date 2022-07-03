دي يونج يعود إلى الدوري الهولندي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن إشبيلية أن لاعبه الهولندي لوك دي يونج، سيلعب لآيندهوفن في الموسم المقبل، بعد الرحيل عن النادي وانتهاء إعارته إلى برشلونة، هذا الصيف.

وتوصل آيندهوفن إلى اتفاق على عودة اللاعب إلى صفوفه هذا الصيف، تاركا أشبيلية الذي فاز معه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019/‏2020.

وذكر إشبيلية: «النادي يشكر اللاعب لوك دي يونج على أدائه خلال فترة اللعب للفريق، اسم دي يونج سيظل موجودا في تاريخ النادي، نتمنى له التوفيق في مهمته الشخصية والاحترافية الجديدة».

وكان دي يونج انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019 قادما من آيندهوفن، وخاض 94 مباراة وسجل 19 هدفا في موسمين قضاهما مع الفريق، وكان من أهم أهدافه مع الفريق ثنائية ساعدت إشبيلية على الفوز في نهائي الدوري الأوروبي أمام إنتر.

وفي الموسم الماضي، لعب دي يونج لبرشلونة على سبيل الإعارة وخاض مع الفريق 29 مباراة بإجمالي دقائق لعب بلغت 938 دقيقة.