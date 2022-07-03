محمد بن مسعود - الدمام - أعلن إشبيلية أن لاعبه الهولندي لوك دي يونج، سيلعب لآيندهوفن في الموسم المقبل، بعد الرحيل عن النادي وانتهاء إعارته إلى برشلونة، هذا الصيف.
وتوصل آيندهوفن إلى اتفاق على عودة اللاعب إلى صفوفه هذا الصيف، تاركا أشبيلية الذي فاز معه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2019/2020.
وذكر إشبيلية: «النادي يشكر اللاعب لوك دي يونج على أدائه خلال فترة اللعب للفريق، اسم دي يونج سيظل موجودا في تاريخ النادي، نتمنى له التوفيق في مهمته الشخصية والاحترافية الجديدة».
وكان دي يونج انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019 قادما من آيندهوفن، وخاض 94 مباراة وسجل 19 هدفا في موسمين قضاهما مع الفريق، وكان من أهم أهدافه مع الفريق ثنائية ساعدت إشبيلية على الفوز في نهائي الدوري الأوروبي أمام إنتر.
وفي الموسم الماضي، لعب دي يونج لبرشلونة على سبيل الإعارة وخاض مع الفريق 29 مباراة بإجمالي دقائق لعب بلغت 938 دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دي يونج يعود إلى الدوري الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.