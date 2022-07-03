يوفنتوس سعيد بتجديد موراتا لأتلتيكو مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تقرير صحافي إيطالي، أن يوفنتوس سعيد بتجديد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم الفريق السابق، لعقده مع أتلتيكو مدريد.

وعاد موراتا لأتلتيكو، هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته لمدة موسمين لصفوف يوفنتوس، ورفض البيانكونيري تفعيل بند الشراء في عقده البالغ 35 مليون يورو.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس متفائل بشأن ضم موراتا مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة، أن موراتا كان من المفترض أن ينتهي عقده مع أتلتيكو حتى صيف 2023، قبل أن يتم تمديده حتى صيف 2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الأمر يسعد يوفنتوس، لأن أتلتيكو كان من المستحيل أن يقبل تمديد إعارته مرة أخرى، لو كان عقده سينتهي في صيف 2023، لأن ذلك يعني رحيله مجانا.

أما بعد تجديد عقده حتى صيف 2024، فيمكن في هذه الحالة استعارته لموسم آخر.

وينوي يوفنتوس فتح باب للتفاوض مع أتلتيكو بشأن استعارة موراتا مع إلزامية الشراء، أو ضمه بشكل نهائي، مع سداد قيمة الصفقة على عدة سنوات.