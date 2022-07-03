جاري نيفيل يسخر من تجديد صلاح مع «الريدز»

محمد بن مسعود - الدمام - سخر جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد، من إعلان ليفربول تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح. وأعلن ليفربول رسميا الجمعة الماضي تجديد عقد محمد صلاح، حتى صيف 2025.
ودخل ليفربول في مفاوضات مع صلاح من أجل تجديد عقده منذ فترة طويلة، وكان هناك خلاف على الراتب بين الطرفين.
وكتب نيفيل، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لقد لعب بهم صلاح، أليس كذلك؟».
وكان صلاح قد علق على تجديد عقده، وقال: «أشعر بالارتياح. وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي». وأضاف: «أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو آت».
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