وفقا لجولة «دوت الخليج» في بنجلاديش فإنه يتم ترميز الحجاج وجوازات سفرهم وحقائبهم بـ4 ألوان وهي «الأحمر، الأزرق، الأخضر، الموف الغامق» وذلك بإعطاء الحاج بطاقة تعريفية تتوفر فيها جميع بياناته ويوجد عليها ذات اللون الموحد والموجود على جواز سفره وعلى حقيبته التي يتم تسليمها للشحن وهو مطمئن لوصولها إلى مقار إقامته مستشعرا بالحج وروحانيته من بلاده، وذلك وفقاً للخدمات والإجراءات التي يتم تسهيلها لضيوف الرحمن في بلدانهم.
وعند إنهاء كافة الإجراءات يتوجه الحاج إلى صالة مبادرة طريق مكة وإنهاء إجراءات السفر يتم من خلالها أخذ الخصائص الحيوية لهم والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والحصول على تأشيرة الحج، ومن ثم يتم إصدار بطاقة الصعود للطائرة مع إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع في مطار بلدانهم وصعود الطائرة والتوجه إلى محطة الوصول في جدة أو المدينة المنورة وعند وصولهم للصالات المخصصة لهم في المملكة يتم نقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة في حين تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم من دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 ألوان لترميز بطاقات وجوازات وحقائب الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.