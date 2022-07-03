5 ملايين لمشاريع خيرية بالموسم

أكملت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض استعداداتها للمشاريع المتنوعة الرعوية، والتنموية، والمجتمعية بقيمة 4.8 ملايين ريال في موسم الحج لهذا العام، ومن بينها استقبال أكثر من 1500 أضحية تقدر قيمتها بمليوني ريال وخيمة الحج على طريق مكة المكرمة الرياض.

وذكر لـ«دوت الخليج» الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المبدل أنه تم تحديد مواقع لاستقبال وتوزيع لحوم الأضاحي في (مقر المستودع الخيري- بحي العليا، ومقر بيت النعمة- بحي الحزيمي مشيرًا إلى أن ما يخصصه المتبرعون ليصل للجمعية من أهالي وزائري المزاحمية من العاصمة الرياض وغيرها من أضاحيهم بمعدل يصل إلى (1500) أضحية بقيمة تقديرية: 2250000 ريال.

وأضاف المبدل، أن من ضمن المشاريع في موسم الحج سقيا الماء، حيث يتم تزويد المساجد بعبوات الماء سعة 330ملم، ومركز خيمة الحجاج بطريق الرياض- مكة، كما تم التعاقد مع مورد سقيا لمنازل الأسر التنموية للأحياء التي لا تغطيها شبكة المياه بعقود إجمالية وقدرها 200000 ريال.

وأضاف أنه تم العناية بالمساجد ونظافتها، وصيانتها وخصوصا أجهزة التكييف، حيث تشمل الخدمات (45) مسجدًا ضمن شراكة مجتمعية مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بميزانية سنوية تتجاوز 180000 ريال.

كما أطلقت الجمعية مشروع (تفريج كربة) وتم تخصيصه لدعم (100) أسرة ممن يطحنها الفقر في مجال (سداد فواتير الكهرباء) خلال فترة الصيف بميزانية تقديرية تصل إلى 200000 ريال.