60 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 3/ 11/ 1443، حتى 30 / 11/ 1443هـ عن ضبط 60046 مخالفا، منهم 36766 مخالفا لنظام الإقامة، و15094 مخالفا لنظام أمن الحدود، و8186 مخالفا لنظام العمل.

نقل وإيواء

وبلغ إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 957 شخصا، معظمهم يمنيون، وإثيوبيون، وجنسيات أخرى، كما تم ضبط 262 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 49 متورطا، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، 287046 وافدا مخالفا، من بينهم 273059 رجلا و13987 امرأة. أما الأنظمة المنفذة في حق المخالفين فتتضمن إحالة (238355 مخالفا للحصول على وثائق سفر) وإحالة (13967 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم) وترحيل (51216 مخالفا).

عبور الحدود

يذكر أن الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت الشهر الماضي، للفترة من 4/ 10/ 1443، حتى 2 / 11/ 1443، عن ضبط 49368 مخالفا ، منهم 25540 مخالفا لنظام الإقامة، و11210 مخالفين لنظام أمن الحدود، و6083 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 942 شخصا، كما تم ضبط 262 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

غرامة مالية

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.