تطوير مخططات المنح بحائل

أنهت أمانة منطقة حائل مؤخراً، إجراءات ترسية مشروع سفلتة وتطوير مخططات المنح رقم 2555، التي تعد إحدى وجهات الامتداد العمراني في مدينة حائل.

وأوضح وكيل أمين منطقة حائل للمشاريع المهندس محسن بن ناصر بن لبدة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغطية جميع احتياجات البنية التحتية، من طرق سليمة وآمنة، بحيث سيتبعها في المراحل القادمة مشاريع التأهيل وتحسين المشهد الحضري، من حدائق وتجميل بجودة وكفاءة واستدامة، مما يضمن جودة الحياة في هذه المخططات المعتمدة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وبيَّن المهندس بن لبدة، أن هذا المشروع يقع على مساحة تقدر بـ3.725.000 متر مربع، بحيث ستغطَّى بأعمال سفلتة الطرق والميادين، التي تتجاوز 600.000 متر مسطح، مشيراً إلى أن المخطط يضم ما يزيد على 1380 قطعة سكنية، إضافة إلى القطع المخصصة للمرافق التعليمية، التي تقدر بـ12 قطعة مخصصة للمدارس، و24 مرفقًا للحدائق والمنتزهات، إلى جانب 17 قطعة مخصصة للمساجد والجوامع، فيما خُصِّصت 22 قطعة للاستثمار، وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحقيق التنمية المستدامة داخل المخططات السكنية.