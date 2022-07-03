تشغيل 30 مسلخًا في محافظات عسير أيام العيد

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير المهندس عبدالله الويمني لـ«دوت الخليج» جاهزية مسالخ وأسواق الماشية بمنطقة عسير لعيد الأضحى المبارك لهذا العام بعد انتقال الأشراف عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس الويمني لسير العمل في مسلخ أبها النموذجي برفقة مدير إدارة الأسواق والمسالخ الدكتور جابر حمزة عسيري وطاقم العمل المكلف من قسم الأسواق والمسالخ بمكتب الوزارة بأبها، والتأكد من العمل وفق التعليمات والأنظمة التي تم التعميم بها مؤخرًا، والتقيد بالزي الموحد المعتمد، إضافة الى تطبيق معايير السلامة والنظافة خصوصًا في أماكن الذبح، والتأكد من وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين والجزارين والعمال وأوضح خلال زيارته أن هناك تنسيقًا بين الجهات المختصة للبحث عن موقع بديل لسوق الماشية ومسلخًا بأبها بديلًا عن الموقع الحالي.

وأضاف أنهم اعتمدوا خطة العمل التشغيلية للأسواق والمسالخ بالمنطقة والمحافظات التابعة لها خلال موسم عيد الأضحى المبارك والتي تشمل ما يقارب من 30 مسلخًا، وتهدف إلى متابعة وتنظيم عمل المسالخ في هذه الفترة التي تشهد إقبالًا كبيرًا وللحفاظ على سير العمل بشكل جيد.

وشملت الجولة أيضًا الحظائر التابعة للمسلخ وشدد الويمني على وجوب توفر الأضاحي والحفاظ على نظافة المكان بما يضمن الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، وأوضح الويمني أن جولات الرقابة على المسالخ والأسواق تتواصل في جميع محافظات ومراكز منطقة عسير، حيث تقوم الفرق بشكل يومي بزيارات للمسالخ وحظائر الأغنام ومراقبتها وتسجيل جميع الملاحظات والتوجيه حيالها.