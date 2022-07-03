336 قائدًا وجوالًا من التدريب المهني بالحج

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشاركتها في موسم حج هذا العام 1443، لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال خطط ومعسكرات وتنسيق مع عدد من القطاعات ذات الصلة، وذلك لتقديم خدمات نوعية لحجاج بيت الله الحرام، مثل المساهمة في إرشاد الحجاج التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومراقبة الأسواق بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والمساهمة في تنظيم دخول وخروج المستفيدين من مشروع الأضاحي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمساهمة في مراقبة أسعار المنتجات وصلاحيات المنتجات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة والمساهمة في تنظيم دخول وخروج المرضى للمستشفيات والعيادات الطبية بالمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتشارك المؤسسة هذا العام بـ 15 فرقة من جوالة الكليات التقنية كل فرقة مكونة من 16 جوال، و5 فرق من كشافة المعاهد الصناعية الثانوية كل فرقة مكونه من 15 كشافًا؛ ويشارك من الفرق الكشفية النسائية مجموعة تتكون من 15 كشافة وقائدة كشفية، حيث بلغ إجمالي المشاركين 336 قائدًا وجوالًا وكشافًا ومرشدة كشفية.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مشاركة المؤسسة في موسم الحج تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على تطوير وتنويع خدماتها المقدمة خلال مواسم الحج. مشيرًا إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث تمّ اعتماد خطة المؤسسة في هذا الجانب وتأهيل وتدريب الفرق المشاركة سواء بداخل منطقة مكة المكرمة في المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية.