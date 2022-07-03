336 قائدًا وجوالًا من التدريب المهني بالحج

وتشارك المؤسسة هذا العام بـ 15 فرقة من جوالة الكليات التقنية كل فرقة مكونة من 16 جوال، و5 فرق من كشافة المعاهد الصناعية الثانوية كل فرقة مكونه من 15 كشافًا؛ ويشارك من الفرق الكشفية النسائية مجموعة تتكون من 15 كشافة وقائدة كشفية، حيث بلغ إجمالي المشاركين 336 قائدًا وجوالًا وكشافًا ومرشدة كشفية.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مشاركة المؤسسة في موسم الحج تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن ذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على تطوير وتنويع خدماتها المقدمة خلال مواسم الحج. مشيرًا إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر، حيث تمّ اعتماد خطة المؤسسة في هذا الجانب وتأهيل وتدريب الفرق المشاركة سواء بداخل منطقة مكة المكرمة في المشاعر المقدسة أو في المنافذ الحدودية.
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