شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يستهدف الحصول على خدمات مدافع أهلي جدة والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - يستهدف نادي الوحدة السعودي، الحصول على خدمات قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الوحدة السعودي، تسعى للتعاقد في مع المدافع طلال عبسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة.

وتحاول إدارة نادي الوحدة السعودي، استغلال هبوط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، خلال الموسم الجديد، من أجل حسم التعاقد مع طلال عبسي، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، من جديد، بعدما هبط الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

في المقابل هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لأول مرة في تاريخه، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد أن جمع 32 نقطة محتلًا المركز الخامس عشر.

ماذا قدم طلال عبسي مع أهلي جدة

وخاض طلال عبسي، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، 7 مباريات، وسجل هدف وحيد، منذ انتقاله في صيف 2020.