شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد للأهلي والزمالك شروط مباراة نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، شروط مباراة نهائي كأس مصر لنسخة 2020-2021، والتي ستقام بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابين إلى نادي الأهلي والزمالك، حدد فيه ملعب وموعد مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر.

موعد وملعب نهائي كأس مصر 2020-2021:

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس مصر للنسخة الماضية، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، يوم 21 يوليو الجاري.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيحتضن استاد القاهرة ديربي كأس مصر.



شروط نهائي كأس مصر:

وأشار الاتحاد في خطابه أنه سيتم اللجوء للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وسيرتدي النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة بينما يرتدي الزمالك زيًا مخالفًا، كما أن المارد الأحمر سيكون

هو المسئول عن كرات المباراة.

