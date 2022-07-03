شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود.. مسيرة مهنية حافلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لفتت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، الانتباه بكفاءتها وبراعتها في العمل، وتمكنت خلال وقت قصير من تحقيق النجاح في عملها بوزارة السياحة، حتى وصلت إلى منصب نائب وزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

تتميز الأميرة هيفاء بمستوى تعليمي رفيع، فهي حاصة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، فضلاً عن ماجستير من كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة في نفس الاختصاص عام 2017.

مسيرة مهنية مميزةوخلال مسيرتها المهنية، تولت العديد من المناصب الهامة، منها مستشارة أولى بوزارة التعليم في الفترة بين 2012 و2016، كذلك مساعدة مدير مبيعات الأسهم في بنك «إتش إس سي بي» منذ 2010 حتى 2012، وقبلها كانت محللة لدى نفس البنك من 2008 حتى 2009.

كما شغلت منصب الأمينة العامة لشركة «فورمولا إي» القابضة منذ 2018، بالإضافة إلى جهودها في المجال الرياضي حين تولت نائبة الرئيس للشؤون النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة منذ نوفمبر 2017، ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للمبارزة منذ يونيو 2017، وحصولها على العضوية المنتدبة لـ«الهيئة العامة للرياضة» - وزارة الرياضة حاليا- في الفترة بين 2017 حتى 2019.

صندوق التنمية السياحي

تولت الأميرة هيفاء عضوية مجلس إدارة كل من صندوق التنمية السياحي في 2020، والهيئة العامة للطيران المدني في العام نفسه، كذلك شركة القدية للاستثمار منذ 2021، وهيئة تطوير محافظة الطائف منذ 2022، وهيئة تطوير محافظة الأحساء منذ مايو 2022.

وكان لها بصمة واضحة حين شغلت منصب مساعدة الوزير للشؤون التنفيذية والاستراتيجية بوزارة السياحة خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر اليوم عددا من الأوامر الملكية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، من بينها تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.