شكرا لقرائتكم خبر 20 دائرة قضائية و6 كتابات عدل متنقلة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وزارة العدل 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر وعرفة، من ضمنها دائرتان للقضايا العمالية، إضافة إلى 6 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية، وذلك في إطار استعداداتها لحج عام 1443هـ.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمات التي توفرها خلال موسم الحج، تأتي في سياق الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة، لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية.

وأكدت الوزارة، مراعاة تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية، مع تعزيزها بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها وإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بحجاج بيت الله.

وبينت أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج ولكل من يخدمهم من منسوبي القطاع الأمني والصحي وغيرهما، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة، حيث سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبو الجهات الحكومية المشاركة في الحج في مكان تواجدهم.