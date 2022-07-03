شكرا لقرائتكم خبر الرد الآلي لفتاوى واستفسارات الحجاج بـ10 لغات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبـ10 لغات عالمية، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الحالي. وتأتي خدمة الرد الآلي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين وتقديمها بعشر لغات عالمية هي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية». اللغات الـ10 العربية الإنجليزية الفرنسية التركية الهندية الأوردو الهوسا الإندونيسية البنغالية الأمهرية

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