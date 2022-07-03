اتفاقية لإنشاء عيادة أسنان متنقلة لخدمة الحجاج

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وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم، نظرا لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشآت التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، مما يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق وضع التجمع الصحي فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها مواكبة لأهداف الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع تجمع مكة المكرمة الصحي أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة بتقديم خدمات طب الأسنان لإنشاء عيادة أسنان متنقلة تتمركز في منطقة مستشفى طوارئ الحرم، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام بالمجان خلال فترة موسم حج هذا العام 1443هـ.وتأتي أهمية مشروع الاتفاقية وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم، نظرا لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشآت التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، مما يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة، ومن هذا المنطلق وضع التجمع الصحي فكرة الاتفاقية والسعي لتنفيذها مواكبة لأهداف الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية.

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