شكرا لقرائتكم خبر 27 جهة أمنية وحكومية لتسهيل رحلات حجاج الجو في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركز الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال فترة موسم الحج 1443 على الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن في مختلف مرافق المطار، بما يضمن راحتهم وصحتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بتوفير أقصى درجات الراحة والوقاية لضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

وتشارك 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية، من خلال غرفة العمليات المشتركة لمراقبة ومتابعة الحركة التشغيلية في صالات المطار الثلاث «صالة الحج والعمرة» ، و»الصالة1»، و»الصالة الشمالية»، لضمان خدمة ضيوف الرحمن، سعيا لجعل تجربة الحجاج فريدة من نوعها.

وأولت شركة مطارات جدة بجانب الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، اهتماما كبيرا لتسهيل رحلة الحجاج من كافة أنحاء العالم، من خلال عدد من الخدمات في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعمل غرفة العمليات المشتركة بالشركة على إدارة العمليـة التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.

ويستمر مطار الملك عبدالعزيز في استقبال وصول رحلات الحجاج القادمة من دول العالم إلى تاريخ الأحد 4/12/1443 وفق الخطة التشغيلية التي جرى تحديدها لمسارات رحلة الحجاج داخل الصالات لتوفير أقصى درجات الراحة ولتنظيم وتسهيل الوصول والمغادرة.

وتتوفر في الصالات العديد من الخدمات، من أبرزها المرافق الضرورية ووسائل الراحة، ومواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية، ومراكز التغليف الآمن، بالإضافة إلى محطة قطار الحرمين الشريفين السريع ومناطق للحافلات وسيارات الأجرة.

الصالات الثلاث في المطار:

1.3مليون م2 حجمها الإجمالي

127 ألف مسافر تستوعبهم بشكل يومي

20صالة حديثة في مجمع صالات الحج

510 آلاف م2 مساحة مجمع صالات الحج

10جسور متحركة

14صالة سفر تستوعب 42 ألفا بالساعة

222منصة للجوازات

166منصة لإنهاء إجراءات السفر

80 جهاز خدمة ذاتية في الصالة 1

1919موقفا للسيارات بالصالة الشمالية