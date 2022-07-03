27 جهة أمنية وحكومية لتسهيل رحلات حجاج الجو في جدة

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وتشارك 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية، من خلال غرفة العمليات المشتركة لمراقبة ومتابعة الحركة التشغيلية في صالات المطار الثلاث «صالة الحج والعمرة» ، و»الصالة1»، و»الصالة الشمالية»، لضمان خدمة ضيوف الرحمن، سعيا لجعل تجربة الحجاج فريدة من نوعها.وأولت شركة مطارات جدة بجانب الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، اهتماما كبيرا لتسهيل رحلة الحجاج من كافة أنحاء العالم، من خلال عدد من الخدمات في مقدمتها توفير الكوادر البشرية اللازمة لخدمة الحجاج على أكمل وجه، حيث تعمل غرفة العمليات المشتركة بالشركة على إدارة العمليـة التشغيلية داخل المطار، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.
ويستمر مطار الملك عبدالعزيز في استقبال وصول رحلات الحجاج القادمة من دول العالم إلى تاريخ الأحد 4/12/1443 وفق الخطة التشغيلية التي جرى تحديدها لمسارات رحلة الحجاج داخل الصالات لتوفير أقصى درجات الراحة ولتنظيم وتسهيل الوصول والمغادرة.
وتتوفر في الصالات العديد من الخدمات، من أبرزها المرافق الضرورية ووسائل الراحة، ومواقع مخصصة للمطاعم والخدمات التجارية، ومراكز التغليف الآمن، بالإضافة إلى محطة قطار الحرمين الشريفين السريع ومناطق للحافلات وسيارات الأجرة.
الصالات الثلاث في المطار:
1.3مليون م2 حجمها الإجمالي
127 ألف مسافر تستوعبهم بشكل يومي
20صالة حديثة في مجمع صالات الحج
510 آلاف م2 مساحة مجمع صالات الحج
10جسور متحركة
14صالة سفر تستوعب 42 ألفا بالساعة
222منصة للجوازات
166منصة لإنهاء إجراءات السفر
80 جهاز خدمة ذاتية في الصالة 1
1919موقفا للسيارات بالصالة الشمالية
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