شكرا لقرائتكم خبر أوامر ملكية: هيفاء بنت محمد نائبا لوزير السياحة والشيهانة العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن من منصب أمين عام مجلس الوزراء وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، ومنصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

وصدرت أوامر خادم الحرمين كذلك بتعيين عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل، وتعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعدا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، والدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.