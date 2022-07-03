طرق مواجهة الإجهاد الحراري في 4 مناطق بالحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن إلى تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في 4 أماكن يكثر فيها الإجهاد الحراري: أولها الطواف وقت الظهيرة، مؤكدة إلى إن ضربة الشمس هي مرض يهدد الحياة ويرتبط عادة بارتفاع غير منضبط في درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجة مئوية واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، مثل الهذيان أو التشنجات أو الغيبوبة.

ومن أهم أسبابها التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية أو التعرض لإجهاد جسدي كبير. والإجهاد الحراري هو استنفاد السوائل والأملاح من الجسم إثر التعرق الغزير وعدم شرب كمية مياه وعصيرات كافية.

وتضمنت الإرشادات الصحية للوزارة للحجاج قبل بدء الفريضة، إنه إذا كنت أحد المصابين بالأمراض المزمنة استشر طبيبك للتأكد من استقرار حالتك الصحية وقدرتك على الحج، وللمصاب بداء السكري ينبغي استشارة طبيبك حول تعديل جرعة الدواء خلال فترة الحج.

وطالبت بالحرص على أخذ كمية كافية من الأدوية، خاصة إذا كان الحاج يعاني من أحد الأمراض التي تستدعي تناول أدوية بصفة مستمرة، كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، وكذلك الحرص على حمل تقرير مفصل يوضح الأمراض والأدوية والجرعات، حيث يساعد ذلك على متابعة حالته عند الضرورة.

تجنب السقوط أثناء الحج:

• ارتداء أحذية مناسبة وفي حالة جيدة وتدعم الكاحل

• اعتن بقدميك عن طريق تقليم أظافر أصابع قدميك بانتظام

• تجنب الاصطدام عند التواجد في الأماكن المزدحمة

• الحصول على المساعدة للقيام بأشياء لا يمكنك القيام بها بأمان بمفردك

• عدم السير على الأرضيات الزلقة بالجوارب

كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

• ممارسة الرياضة من 20 إلى 60 دقيقـة يوميا

• ممارسـة التماريـن الهوائية مثل ركوب الدراجــة والسباحة

• فترة إحماء التي تتراوح ما بين 5-10 دقائق

• التدرج في بذل المجهود

مناطق يكثر فيها الإجهاد الحراري:

• الطواف خاصة في أوقات الظهيرة

• المسعى خاصة عند الازدحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو.

• صعيد عرفات وقت الظهيرة.

• منى (أماكن ذبح الأضاحي، ورمي الجمرات)، بسبب طول المسافة والازدحام.

كيف نتجنب الإجهاد الحراري؟

• تجنب التعرض المباشر للشمس

• تجنب الحر والزحام

• شرب السوائل والعصيرات

• الحرص على الراحة

• ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة للنساء

• استخدام مظلات فاتحة اللون