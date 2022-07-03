بالروبوتات الذكية ..الحرم المكي الأكثر تعقيما على مستوى العالم

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وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب.
يذكر أن جهاز الروبوت الذكي حصل على شهادات عالمية، ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من الفيروسات والقضاء على كافة الأوبئة.
من جهة أخرى منحت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وحدة شؤون السفر بوكالة الشؤون الخدمية والميدانية وتحقيق الوقاية البيئية 200 تصريح لأصحاب سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام لخدمة قاصدي وحجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام، وذلك في توسعة الملك فهد، وكذلك توزيع التمور في صحن المطاف والمسعى.
وأفاد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي بأنه منح 200 تصريح لـ500 سفرة وجرى الإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر.
الروبوتات الذكية:
- تمتلك خاصية الشحن بالبطارية
- يعمل الروبوت الواحد من 5-8 ساعات من دون تدخل بشري
- يسع الجهاز 23.8 لترا
- يستهلك لترين كل ساعة، للقضاء على البكتيريا في مساحة 600 م2 كل جولة
- يستطيع السير لمسافة 3 كلم متواصلة دون تدخل بشري
- يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر
- من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64درجة
- يتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار
- يحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط
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