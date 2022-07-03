إيقاف مقيمين عرضا سندات هدي وأضاح بغرض الاحتيال

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين اثنين من الجنسيتين المصرية واليمنية لعرضهما سندات هدي وأضاح في محافظة بحرة بغرض النصب والاحتيال.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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