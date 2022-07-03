شكرا لقرائتكم خبر توزيع أساور لتفادي ضياع الأطفال في زحام المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة برنامج «طفلك معنا بأمان» لاستقبال أطفال قاصدي المسجد الحرام، وتوزيع أساور لتفادي ضياعهم في الازدحام وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وضمن حملة الرئاسة لحج هذا العام «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في عامها العاشر» تحت شعار «الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة»، وإثراء تجربة ضيف الرحمن.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي أن الوكالة تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن وفئة الزائر الصغير.

كما فعلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مبادرة بعنوان «إرشاد» لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج وإرشادهم للأماكن المخصصة لهم وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة من الساحات المحيطة إلى المواقع داخل المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي حرص وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ومنسوبيها على استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات الخارجية وخدمة هذه الفئة الغالية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ومبادئ ديننا الحنيف واستحضارا لعظم هذه المسؤولية وما تحمله من تشريف والتزام، وتعزيز أثر هذه الجهود وتحقيق مقاصدنا في خدمة ضيوف الرحمن على أتم وجه وبالأخص الأشخاص ذوي الإعاقة وعرض الخدمات التي تقدمها وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي أن المبادرة تهتم باستقبال وإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة داخل المسجد الحرام لهم والتعريف بالخدمات المقدمة لهم.

خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة:

