مصائد ضوئية وأشرطة لاصقة لمكافحة البعوض والذباب بمخيمات الحجاج

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في المقابل ضمت البنود التشغيلية المشتركة ضرورة التعاقد مع الناقلين المؤهلين للمخلفات أثناء فترة التجهيز في المشاعرالمقدسة قبل وبعد الموسم، كما تضمنت توفير العدد الكافي من العربات اليدوية لنقل أكياس النفايات بعد كل وجبة من داخل المخيمات إلى أقرب مخزن نفايات أرضي بديل عن التعاقد مع شركات النظافة خاصة فقط لهذا العام، وعدم استخدام الصناديق الموجودة بجوار المخيمات إلا في حالة الضرورة القصوى.
ومن المواضيع المشتركة التي جرى توجيه وإلزام شركات الحج بها التعاقد مع ناقلي النفايات المؤهلين لنقل مخلفاتهم في مشعر عرفات بتخصيص مواقع للحاويات، كما وجهت الوزارة الشركات بسرعة إنهاء التعاقدات مع متعهدي الإعاشة حسب الطاقة الاستيعابية لكل متعهد.
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