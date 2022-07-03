شكرا لقرائتكم خبر مصائد ضوئية وأشرطة لاصقة لمكافحة البعوض والذباب بمخيمات الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات حجاج الداخل والخارج بوضع المصائد الضوئية والفرمونية والأشرطة اللاصقة للتخلص من البعوض والذباب داخل المخيمات وخصوصا أيام التشريق، وذلك ضمن المواضيع المشتركة والبنود التشغيلية التكاملية بين أمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة أثناء فترة حج هذا العام والتي جرت مناقشتها أخيرا.

في المقابل ضمت البنود التشغيلية المشتركة ضرورة التعاقد مع الناقلين المؤهلين للمخلفات أثناء فترة التجهيز في المشاعر

المقدسة قبل وبعد الموسم، كما تضمنت توفير العدد الكافي من العربات اليدوية لنقل أكياس النفايات بعد كل وجبة من داخل المخيمات إلى أقرب مخزن نفايات أرضي بديل عن التعاقد مع شركات النظافة خاصة فقط لهذا العام، وعدم استخدام الصناديق الموجودة بجوار المخيمات إلا في حالة الضرورة القصوى.

ومن المواضيع المشتركة التي جرى توجيه وإلزام شركات الحج بها التعاقد مع ناقلي النفايات المؤهلين لنقل مخلفاتهم في مشعر عرفات بتخصيص مواقع للحاويات، كما وجهت الوزارة الشركات بسرعة إنهاء التعاقدات مع متعهدي الإعاشة حسب الطاقة الاستيعابية لكل متعهد.