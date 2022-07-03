1383 ممرضا وممرضة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل العنصر التمريضي النسبة الأعلى من المنتدبين في قطاعات «الصحة» في مستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة في الحج، حيث يشارك 1383 من الممرضين والممرضات السعوديين في موسم الحج لهذا العام 1443هـ منهم (556) من الرجال، و(827) من النساء، منهم (1237) من السعوديين ويشكلون ما نسبته (89%)، و146 من غير السعوديين ويشكلون ما نسبته (11%). وجرى توزيعهم على مستشفيات المشاعر على النحو التالي: مستشفى منى الطوارئ (126)، ومستشفى منى الجسر (134)، ومستشفى منى الشارع الجديد (75)، ومستشفى منى الوادي (175)، ومستشفى شرق عرفات (82)، ومستشفى جبل الرحمة (85)، ومستشفى نمرة (97)، ومستشفى عرفات العام (167)، ومستشفى مزدلفة (51)، ومستشفى الجمرات (62)، والمراكز الصحية في منى (329). وحرصت وزارة الصحة على استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ، كما نفذت عددا من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر؛ من أجل تقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية، فيما تقوم الطواقم التمريضية على تجهيز أقسامها بالمستلزمات الطبية، والاحتياجات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج قبل وصولهم بفترة كافية لمستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة. وحرصت وزارة الصحة على استقطاب الممرضين والممرضات السعوديين من مختلف المناطق، وأخضعتهم لبرامج ودورات تدريبية مكثفة عن الأمراض المعدية وأدوار الفرق الطبيّة والرعاية الصحية والطوارئ، كما نفذت عددا من الدورات والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في موسم الحج داخل مستشفيات المشاعر؛ من أجل تقديم أرقى الخدمات الوقائية والطبية لضيوف الرحمن، وتدريب طواقم التمريض على كيفية التعامل مع مختلف الحالات المرضية، فيما تقوم الطواقم التمريضية على تجهيز أقسامها بالمستلزمات الطبية، والاحتياجات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج قبل وصولهم بفترة كافية لمستشفيات ومراكز المشاعر المقدسة.

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