محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
شَارَكَ – ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار شاه جلال بجمهورية بنغلاديش الشعبية- كفاءاتٌ نسائيةٌ من منسوبي المديرية العامة للجوازات مؤهلة ومدربة لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة.
وعَبَّرَتْ وكيلُ الرقيب بدور بنت عبدالرحمن الغامدي عن سعادتها بهذه المشاركة التي تُعَدُّ شرفًا عظيمًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم وإظهار الصورة المشرفة للمملكة وللمرأة السعودية بشكل عام.
وأَوْضَحَتْ وكيل الرقيب نوال عقيلي أنَّ خدمةَ حجاج بيت الله الحرام واجبٌ وشرفٌ، مُعَبِّرَةً عن اعتزازها بخدمة ضيوف الرحمن ، من جانبها ،قالت جندي أول هناء العصيمي: ” أنا فخورةٌ كوني إحدى المشاركات بمبادرة طريق مكة ومشاعري لا توصف وأنا أقومُ بخدمة ضيوف الرحمن ورؤية فرحتهم عند إنهاء اجراءاتهم بكل يسير وسهولة.
وعَبَّرَتْ وكيلُ الرقيب زينب بخاري عن سعادتها بالمشاركة في مبادرة طريق مكة، وعَدَّتِ المشاركةَ في المبادرة شرفًا لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لتسهيل إجراءاتهم لأداء هذه الفريضة العظيمة التي شرَّفَ اللهُ بها بلادَنا، وإن شاء الله نكون مَثَّلْنَا مملكتَنا الغالية خيرَ تمثيل.
وفي السياق نفسِه، ذَكَرَتْ جندي أول الجوهرة البلوي أنَّ المشاركةَ في المبادرة شرفٌ عظيمٌ لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم وتمثيل مملكتنا بأفضل صورة.
أخبار قد تهمك
وقالت جندي أول تغريد سحاقي : إنَّ المشاركةَ في مبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل إجراءاتهم لأداء هذه الفريضة العظيمة شرفٌ عظيمٌ، مُعَبِّرةً عن اعتزازها بتمثيل الوطن وخدمة ضيوف الرحمن.
قد يهمك أيضاً :-
- كوادر نسائية تشارك بفاعلية في مبادرة طريق مكة في بنغلاديش
- وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في ينبع.. التفاصيل ورابط التقديم
- أمانة الرياض : 678 طلبًا استقبلتها لجنة النظر في التظلمات والشكاوى خلال 6 أشهر
- رسميًا.. مصر تعلن مصرع سيدتين في هجوم لسمكة قرش.. وتغلق شواطىء بالبحر الأحمر
- رئيس جمهورية غويانا يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
كانت هذه تفاصيل خبر كوادر نسائية تشارك بفاعلية في مبادرة طريق مكة في بنغلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.