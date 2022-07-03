وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية في ينبع.. التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسميات الوظيفية : مدرس لغة

محاضر – كيمياء

محاضر – لغة انجليزية

محاضر – هندسة ميكانيكية

أستاذ مساعد – رياضيات

أستاذ مساعد – فيزياء

أستاذ مساعد – كيمياء

أستاذ مساعد – لغة انجليزية

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية

أستاذ مساعد – هندسة كهربائية رابط التقديم للاطلاع على بقية التفاصيل و الشروط من الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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