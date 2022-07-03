رسميًا.. مصر تعلن مصرع سيدتين في هجوم لسمكة قرش.. وتغلق شواطىء بالبحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬رسميًا‭ ‬مصرع‭ ‬سيدتين‭ ‬نتيجة‭ ‬هجوم‭ ‬لسمكة‭ ‬قرش‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المنتجعات‭ ‬السياحية‭ ‬جنوبي‭ ‬مدينة‭ ‬الغردقة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬البيئة،‭ ‬الأحد،‭ ‬قالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬ياسمين‭ ‬فؤاد‭ ‬إن‭ ‬سمكة‭ ‬القرش‭ ‬هاجمت‭ ‬السيدتين‭ ‬خلال‭ ‬ممارستهما‭ ‬رياضة‭ ‬السباحة‭ ‬السطحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المواجهة‭ ‬للمنتجع‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬حشيش‭ ‬جنوبي‭ ‬الغردقة‭.‬

وأشارت‭ ‬‮«‬فؤاد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بمحميات‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وجمعية‭ ‬هيبكا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قرر‭ ‬محافظ‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬اللواء‭ ‬عمرو‭ ‬حنفى،‭ ‬‮«‬إيقاف‭ ‬كامل‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭ ‬بمحيط‭ ‬حدوث‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشكلة‭ ‬ببحث‭ ‬الموقف‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الأسباب‭ ‬العلمية‭ ‬وملابسات‭ ‬حادث‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المختص‭ ‬يسعى‭ ‬‮«‬للتوصل‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬لأسباب‭ ‬السلوكيات‭ ‬التى‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬سمكة‭ ‬القرش‭ ‬المتسببة‭ ‬فى‭ ‬الحادث‭ ‬تجاه‭ ‬الفقيدتين‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬البيان‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬عن‭ ‬تعازيها‭ ‬إلى‭ ‬أسرتي‭ ‬الضحيتين‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬جنسية‭ ‬الضحيتين‭ ‬كانت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬إحداهما‭ ‬نمساوية‭.‬

وتعد‭ ‬هجمات‭ ‬سمك‭ ‬القرش‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كات‭ ‬أغلب‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬بعضها‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مصرع‭ ‬بعض‭ ‬السائحين،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابات،‭ ‬فيما‭ ‬نجا‭ ‬آخرون‭ ‬منها‭.‬