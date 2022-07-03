محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أشادَ وزيرُ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله -، في خدمة ضيوف الرحمن وضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكَهم بكل يسر وسكينة.
جاءَ ذلك خلال توديع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأفواجَ الأخيرةَ من حجاج مملكة البحرين المغادرين إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج .
وثَمَّنَ الجهودَ المبذولةَ من قبل بعثة مملكة البحرين للحج في سبيل خدمة حجاج البحرينيين والارتقاء بالخِدْمَاتِ المقدمةِ لهم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل البحريني يشيد بجهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.