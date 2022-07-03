عاجل.. اختراق حسابات الجيش البريطاني على تويتر ويوتيوب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكد الجيش البريطاني اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب اليوم الأحد، حيث بدأ تحقيقا في الواقعة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
وأفاد ناطق باسم الجيش، أن القوات على علم باختراق الحسابات على تويتر ويوتيوب، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق موسع.
وشدد على أن التعامل مع أمن المعلومات يسير بجدية بالغة، وأنه يتم حاليا العمل على حل المشكلة، متابعا: “حتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات”.
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